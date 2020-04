Em recente declaração o Primeiro Ministro (PM) afirmou perentoriamente que “está tudo a correr muitíssimo bem”. O Presidente da República em várias das suas intervenções sobre a Covid19 tem acentuado a necessidade de os portugueses serem informados com absoluta verdade de tudo o que se está a passar. Em prol dessa mesma verdade não deixa de ser estranho que o PM venha afirmar de forma tão taxativa, imprudente e arrogante que “está tudo a correr muitíssimo bem” quando falta o equipamento básico de proteção quer para o pessoal da saúde e havendo já centenas de profissionais de saúde infetados, quer para as forças de segurança e de socorro com dezenas de elementos infetados, sem material suficiente para fazer o número de testes de despistagem da doença necessários de modo a permitir ter uma estimativa consistente do número total de infetados, e quando só agora é que algum do equipamento básico de proteção necessário começa a chegar a Portugal, para não falar dos ventiladores que ainda não chegaram e do facto de o Governo ainda há poucos dias nem saber sequer quantos existiam no País. O PM passou de uma pose inicial de caramunha contra o eventual “aproveitamento político” da oposição pelas eventuais falhas do Governo no combate à pandemia, para o seu típico “otimismo irritante” que nas atuais circunstâncias não passa de um misto de arrogância incoerente e imprudente visto nem os próprios cientistas conseguirem prever como evoluirá a pandemia. Por mim e pelos portugueses em geral espero que esteja tudo a correr dentro das melhores previsões, e acima de tudo que os portugueses continuem a respeitar o isolamento social para conter a propagação da Covid19, que o Governo consiga apetrechar em tempo útil os serviços de saúde, de socorro, de segurança e todos os que necessitarem com os necessários equipamentos para evitar o alastrar do contágio, e sobretudo que a ciência consiga rapidamente uma vacina e medicamentos eficazes contra o Covid 19.