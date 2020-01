Esquecidos

Não venho nem quero de forma alguma desrespeitar a decisão do Senhor Presidente da República, ao ter vindo a condecorar seja quem for, em especial com as mais ilustres condecorações, todos aqueles que têm vindo, em defesa de Portugal e em representação do País, seja em que área seja, ao conceder as mais diversas condecorações. Mas fazendo uma retrospectiva desde da Presidência Constitucional, que teve inicio em 14 de Julho de 1976, com o General António Ramalho Eanes; Dr. Mário Soares; Dr. Jorge Sampaio; Dr. Cavaco Silva e o Professor Marcelo Rebelo de Sousa, que infelizmente nenhum destes tenha tido a “simpatia” ou quiçá a lembrança, se assim posse designar, que algum destes, alguma vez se tivessem lembrado de todos aqueles, militares, que serviram a pátria, aquando da guerra nas ex-províncias de África. Será que todos esses não serviram, igualmente sobre a Bandeira de Portugal?

Aqui fica registado o meu reparo....