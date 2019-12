Esperança num novo ano

Caiu uma buganvília dentro da Ribeira de Santa Luzia. Qual a entidade que deveria retirá-la do fundo da ribeira? Segundo o Senhor Secretário do Governo Regional, a CMF deveria proceder à limpeza da ribeira para deixar o curso de água deslizar normalmente. Mas, como a CMF não quis fazer essa remoção, como seria da sua obrigação, a Secretaria das infra-estruturas fez esse trabalho, com muito boa vontade.

Ó Senhor Secretário, pensa que somos assim tão idiotas? Então se o Governo Regional colocou aqueles barrotes de cimento pela ribeira de Santa Luzia abaixo e destruiu pontes históricas na mesma ribeira, como é que as ribeiras do Funchal estão sob a alçada de CMF?

Os vereadores e vereadoras do PSD na CMF insurgem-se constantemente contra a actual equipa que ganhou a eleições em 2013 e 2017. Será que em 2013, quando o PSD ainda governava a CMF estava tudo bem? Não havia derrames de água? Havia. Os bairros sociais da CMF e algumas escolas não tinham amianto? Tinham e a actual equipa da CMF já está a proceder à remoção de amianto e o GR ainda não fez o mesmo nos bairros sociais que estão sob a sua alçada.

E o que dizer da indemnização que a CMF tem de pagar por causa da passagem do teleférico que desvalorizou uma casa? E se os restantes proprietários exigirem o mesmo da CMF? Sim, porque o teleférico desvalorizou casas e terrenos, desde o Campo de Almirante Reis até ao Monte! O Senhor Presidente da CMF que autorizou ou mandou colocar o teleférico foi o Dr Miguel Albuquerque, que tomou essa decisão à revelia dos proprietários de casas e terrenos, que se viram expropriados da noite para o dia, através da Comunicação Social, que informou estes munícipes que não poderiam construir debaixo da linha do teleférico, nem aumentar as construções existentes na vertical, por causa do teleférico. E não foi paga qualquer indemnização aos proprietários afectados.

E ainda se acham melhores que os demais, com direito a ganharem novamente a CMF nas próximas eleições autárquicas de 2021! E parece que há políticos e partidos que dizem defender o povo em palavras, mas que estão a dar força ao PSD, sabendo as decisões gravosas que tomaram contra os munícipes do Funchal. O pior de tudo foi terem deixado a CMF e outras pela Madeira fora carregadas de dívidas, que estão a ser pagas por outras equipas que ganharam eleições em 2013 e 2017.

O Ano de 2019 está a terminar, vamos entrar no Ano de 2020 e seria bom que as pessoas responsáveis, com alguma massa cinzenta, se esforçassem por melhorar a nossa vida colectiva. Todos nós somos políticos e os nossos actos contribuem para melhorar ou piorar a vida de todos nós, que vivemos nesta Ilha, muito bela, mas muito vulnerável. O Bom e o Mau não caem do céu. Do céu cai chuva e o resto é luta.

BOM ANO DE 2020 PARA O MUNDO INTEIRO