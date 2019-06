Espera-se um novo CS Marítimo para a época de 2019/20

CS Marítimo oficializou, no passado dia 25 de Junho, a composição da sua equipa técnica de futebol, para a próxima época que se avizinha de 2019/20, que sobre o comando de Nuno Manta Santos, que irá ter uma forte equipa técnico, entre outros, irá ter, como treinador adjunto, José Lemos; Mário Cardoso, como preparador físico; José Carlos Monteiro, analista; José Manuel; irá ocupar-se como treinador de guarda-redes e como fisiologista, vamos ter Ricardo Henriques.

Ainda falta conhecer o plantel, que irá estar às ordens do técnico Nuno Manta Santos. A época de 2019/20, marca a presença da sua 39 época, na I Divisão, ou I Liga, espera-se entretanto que seja ultrapassada, a melhor classificação, que foi alcançada nas épocas de 1992/93; 1993/94; 1997/98; 2007/08; 2009/10 e 2011/12, ou seja o 5º. Lugar.

E que o desejo de todos seja alcançado, com a presença do CS Marítimo, nas competições da UEFA, que marcará a sua 10ª. Participação. Relembro que a última participação marítimista, aconteceu na Liga Europa, na época de 2017/18, em que ultrapassou na 3.º Eliminatória, os búlgaros do PEC Botev Plovdiv, tendo os resultados registados, fora em Burgas de 0-0 e vitória no Funchal por 2-0. Contudo no play-off, de acesso à fase de grupos, empatou no Funchal, frente aos ucranianos do FK Dynamo de Kyiv por 0-0, tendo perdido em Kyiv por 1-3.

Espera-se que a classificação alcançada ainda esta época, seja apenas uma percurso de circunstancia, para que não se repita.