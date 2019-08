Esclarecimento ao Sr. Nuclear!

Um primeiro conselho: foque-se na campanha eleitoral com humildade e respeito, deixe de atacar pessoas e confundir política com vida pessoal, pois caso contrário poderá acabar nos tribunais.

O Sr. Rafael Macedo que agora foi capaz de trazer para uma campanha eleitoral, a promessa da “cura ou erradicação do cancro”, assumindo um papel de falso profeta, ou de um vendedor de sonhos e esperança ao estilo dos que antigamente no largo do Pelourinho, vendiam “banha de cobra”, tenha juízo, e respeite gente e famílias que sofrem na gestão de uma doença que deixa cicatrizes físicas e emocionais. Basta de aturar tanta asneira nas redes sociais. Da minha parte foi um tormento gerir a sua participação no PURP, enquanto representante nomeado e não eleito, tanto, que a única forma de nos libertarmos foi mesmo sair, já que ameaçava tanto ir embora, mas raio nunca ia, uma lapinha agarrada à hipótese de ser um liderzinho de um partidozinho, pelo qual, nada tinha feito ou contribuído, apenas destruiu, mas a sorte premeia os teimosos. Aviso-o aqui publicamente que se não têm fim, os ataques pessoais e as insinuações há minha pessoa, os que já estão perfeitamente identificados, em posts e comentários na rede social facebook, sofrerão as devidas consequências: está avisado, a família de cada um, é sagrada portanto avise os “Fernados” que o seguem. Cuidado Sr. Macedo que nestes casos não sou nada macio, já agora pergunte ao seu número dois como tem acesso a “segredos do PS-M” sobre candidatos, ou agora as candidaturas estão sujeitas a chantagem e chantagistas. Sem medo nenhum. Ponha-se a pau ou nem chega a 22 de Setembro como candidato. Deixe em paz o PTP, e os seus militantes e simpatizantes, cresça, e faça uma campanha, de elevação como recomenda o Sr. Bispo. O PTP não lhe deve nada, e quer de si e do PURP, distancia. Eles não precisam de Rafael Macedo, político para nada, e isso sabe-o há muito tempo. Entenda de uma vez, o Rafael Macedo politico é um activo tóxico na política regional, algo de virulento, que ninguém, quer copiar ou sequer utilizar, portanto fique descansado, a sua imagem está protegida, e muito bem, simplesmente porque o seu pior adversário e aquele que o compreende muito bem, é o Sr. Nuclear, ele próprio, sem oposição: nisso é um ás. Estão avisados e alertados para as consequências. Se o eleitorado o assim quiser, o irá escolher, nessa altura serei um dos primeiros a dar-lhe os parabéns.