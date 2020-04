Esclarecimento a uma notícia que saiu na edição do dia 22 do corrente, relativo às eleições para a futura Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos.

Foi publicado: “A Ordem dos Arquitectos (OA) terá uma secção autónoma na Região a partir das próximas eleições previstas para Junho. Juntar-se-á a todas as outras 13 ordens profissionais que servem há muito tempo a sociedade madeirense e os seus membros de forma directa e efectiva.

Desde 2014 que a delegação existente desejava esta viragem, inicialmente uma miragem, defendendo a descentralização por acreditar que as atribuições da OA devessem chegar a todo o território nacional de uma forma mais igualitária e democrática.”

Acontece que as primeiras eleições para a Delegação Regional da Ordem dos Arquitectos da Madeira, decorreram no ano de 2003, tendo eu pertencido a uma das duas listas candidatas, nessa época já reinvindicamos a urgência de a Delegação passar a Secção, porque a distância do local de decisão, em Lisboa, era e é muita, por outro lado já na altura considerávamos que sendo a Madeira uma Região Autónoma, a representação dos arquitetos a residir e a trabalhar na Madeira também o deveria ser, assim na realidade este anseio de sermos autónomos no que diz respeito à Ordem dos Arquitetos Nacional, vem desde 2003 e não 2014, como referida a notícia publicada.

A ansiada autonomia dos Arquitetos Madeirenses vai acontecer em breve, o que representa uma grande conquista para quem há tantos anos defende e se debate por esta prorrogativa da nossa classe a nível Regional.