Erros & asneiras

Há aqui quem escreva com tantos erros e asneiras sobre a Catalunha e a sua HISTÓRIA, que faz arrepiar uma ave agoirenta. Eles nem se dão ao trabalho de ir ao fundo que fica quase no princípio e ganhar saber, de que e como, os factos se deram. Não no século XVII tão desconhecido, nem no XX quando tombou sob as balas assassinas dos castelhanos de Moncloa, Lluís Company. É la mais longe, aonde Portugal e Catalunha estavam sob a pata do Real soberano que veio a largar o país em que vivemos hoje. Foi nossa sorte sermos pobres e valermos pouco e já desgovernáveis, e azar da Catalunha ser mais importante e com outros valores. Nada tem a ver com o séc. XVII, nem 25 abril, nem com as pernas da Letízia. E ridículo dos ridículos é meter Açores e Madeira, ilhas despovoadas ao tempo, como termo de comparação com qualquer região que não fala algarvio velho, mas sim, fala catalão, e por lá se desenvolveu e fez-se rica e culta, há muitos e muitos séculos!