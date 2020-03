Erasmus + egoísmo

Em relação à carta do leitor do Sr. Manuel Vieira, do dia 26/2/2020, sobre o Erasmus +:

Li prudentemente a sua reclamação. Desculpe a minha observação, enquanto mãe de um aluno Universitário e conhecedora das atividades de Erasmus, mas a sua atitude é inesperadamente egoísta.

Você está aborrecido porque teve de adiantar dinheiro para ir passear, para ir almoçar em restaurantes com os seus colegas Professores, para fazer excursões turísticas nesses países, entre outros, com tudo pago pelo União Europeia? - e pagos também pelos nossos impostos pois, caso não saiba, todos os países contribuem para o orçamento europeu através dos impostos cobrados aos seus cidadãos.

Então e não fica aborrecido com governo pelo facto de os cidadãos terem de adiantar muito dinheiro para poderem ir ao continente e só receber o reembolso depois do regresso? E com os pais/mães que fizeram isso tantas vezes para os filhos irem estudar para a Universidade fora da Madeira?

Vamos ser claros. Você vai adiantar o dinheiro porque quer. Porque quer ir passear. Porque quer visitar, gratuitamente, uma série de países. Porque sabe que vais ser reembolsado!

Se não fosse para ir passear não adiantava o seu dinheiro. Não use a sua “reputação” para ter feito a adiantamento. Não há dinheiro? - então não há projetos! - e você tinha toda a legitimidade para não adiantar o dinheiro. Culpava os responsáveis pelo sucedido e estava resolvido, a responsabilidade não era sua. Tinha um lado negativo, correcto? – já não iria fazer o seu passeio gratuito e lá tinha de ir trabalhar, de ir dar aulas!

Não conhecendo os factos é difícil poder afirmar mas quase de certeza que adiantou o dinheiro para seu próprio proveito ou será que o fez para outros Professores irem?

Vamos colocar outro enquadramento teórico. Imagine que a sua escola já sabe que vai receber dinheiro do Governo para, por exemplo, comprar computadores e, como precisa deles já e ainda não recebeu o dinheiro decidia fazer o mesmo, pedir-lhe para adiantar o dinheiro, qual seria a sua resposta? Claro que não adiantava! Porquê? – porque esse material era para a Escola e não era para você ir passear e iria referir que isso são obrigações da escola e que você não tinha de o fazer!

E os empresários que investem, adiantam dinheiro para pagar salários aos seus funcionários sem saberem se vão ter clientes/receitas?

Percebe o seu egoísmo? - Você sabe que irá receber o dinheiro e que o uso do mesmo é para lazer. Todos os outros exemplos não o são.

Não pense apenas em si mesmo e pense nas dificuldades que os outros passam e tenha calma, pelo que li receberá o seu dinheiro em breve, só espero que seja apenas para as despesas eticamente reembolsáveis.