São cada vez mais crescentes as vozes contra, ou a alertar, para a corrupção em Portugal. Exemplo disso são as recentes palavras proferidas pelo ex. Presidente da República, António dos Santos Ramalho Eanes. Este homem (Militar) que teve uma missão muito específica, a de instaurar e devolver aos cidadãos a verdadeira Democracia, tendo sido o primeiro Presidente da República eleito democraticamente por sufrágio universal após o 25 de Abril de 1974, em 1976 e reeleito em 1980. Segundo uma estatística de um canal televisivo, foi o que viajou menos nos seus mandatos presidenciais, e portanto o que menos honorou as contas públicas. Claro que não vou aqui falar de política nem de políticos mas, para se perceber a dimensão da realidade desta “epidemia da corrupção”, basta ler jornais, ligar a televisão e focar a nossa preferência nos programas de informação diária (notícias) aos quais devemos estar muito atentos. E isto apenas pelo seguinte motivo: estamos em um excepcional ano de eleições, e o que vemos é andarem por aí vendendo gato por lebre e anunciando falsas promessas na expectativa de subirem ao pedestal. Depois é o que se sabe, um descrédito total, e quando se fala de abstenção elevada nos resultados eleitorais, porque será? Talvez porque os sucessivos governantes (alguns, muitos...) têm sido sistematicamente contaminados com a dita epidemia, doença altamente contagiosa? Talvez não. Mas a verdade é que tanta coisa acontece nesta sociedade apelidada de corrupta e de uma forma tão descarada que, não há promessa que convença este povo a acreditar, seja no que for. Enquanto isto, por cá, sempre vai havendo alguma justiça. A norte da Madeira a GNR apreendeu cerca de 15kg de lapas (!).