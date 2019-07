Entendimento e confronto!

Na política, é raro, o esforço pela procura de entendimento, a escolha pela via do confronto, é sempre a opção, os consensos são, encontrados gota a gota, não chegam para uma equilibrada paz social, nem para a concretização de projectos a logo prazo, em especial, os que ultrapassam varias legislaturas. Imaginem prioridades para uma década, quase que se garantem por milagre, para um século, nem pensar: nos reinados da monarquia medieval, construíam durante séculos estruturas, que conseguiam ser concretizadas, porque precisamente quem reinava, o fazia respeitando projectos do passado, que sendo dos seus antepassados eram vistos como uma continuidade da dinastia reinante. Actualmente numa democracia, a vontade do povo, dura apenas um mandato, mas essa vontade e as suas opções de escolha, deveriam, ser respeitadas e dada continuidade, inclusive, por exigência do direito constitucional. O que foi sufragado, em especial estruturas sociais, de saúde e da educação, assim como da justiça, a linha orientadora e o seu princípio geral respeitado e concretizado: muitas vezes assistimos, a projectos que não passam do papel. E basta mudar de partido no governo e respectivas prioridades, para muita coisa ir “pelo ralo governativo”. Urge encontrar-se um novo estilo de governação, governar para o presente, com os olhos colocados nas gerações vindouras, garantindo-se sustentabilidade, e capacidade de modernização, acima de tudo, uma grande capacidade de adaptabilidade estrutural e social: actualmente governam, apenas para consolidação do poder, com objectivos claros de se perpetuarem e defenderem interesses de grupos mais que defender os interesses do colectivo e das famílias. Estejamos atentos ao início de campanha, claramente o confronto, ganha terreno, poucos pontos comuns e de entendimento, nas redes sociais, o confronto, é de guerrilha pessoal, de ataque pessoal, vergonhoso, algumas vezes, fazendo-nos perder, por completo a razão.