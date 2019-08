Então, Funchal?

Estive recentemente de férias no Funchal e fiquei abismado com tantas obras, tantas estradas fechadas e em obras, tantas esplanadas a galgarem passeios.

O que se passa na capital? Não há ordenamento que aguente? Ainda sou do tempo em que passeava pelas ruas da cidade com os cartazes: O Funchal é uma flor, não a suje por favor. É uma pena o Funchal estar a crecer tão desordenamente, com prédios e hóteis excessivamente grandes, que tapam a paisagem e tornam a cidade claustrofóbica. É uma pena a cidade estar a descaracterizar-se desta forma. O trânsito é caótico e a poluição demasiada. Assim não, senhores da Câmara e do Governo. Intervenham enquanto é tempo e não deixem a iniciativa privada avançar de forma tão desabrida. O que sempre marcou o Funchal foram os jardins limpos e arrumados, a tranquilidade das ruas, os prédios em harmonia com o relevo. Não destruam este grande património que é de todos, dos madeirenses e dos que visitam o Funchal.