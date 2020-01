Encerramento temporário da Via Expresso

A Câmara Municipal da Ponta do Sol, através da Sra. Presidente, referiu no facebook e ao Diário de Noticias “que recebeu a informação por parte da Concessionária de Estradas Viaexpresso da Madeira, via e-mail, na sexta-feira, por volta das 15h30 e que, (...) se a comunicação tivesse sido feita com maior antecedência, iria permitir um ajustamento de horários dos comerciantes e fornecedores, tentando minimizar os efeitos do corte desta via.”

Antes de mais, na qualidade de Pontassolense, já que quem de direito não o faz, agradeço à entidade responsável (do Governo) pela limpeza desta escarpa. Há algum tempo que a mesma vem apresentando sinais de elevada degradação, existindo o risco de queda de pedras, terra, canas, arbustos, etc. Com certeza que com esta limpeza estaremos mais “seguros”.

Sinceramente eu não percebo a que ajustamento de horários a Sra. Presidente se refere, o trânsito está cortado entre o caminho de acesso à Floricultura e a rotunda da vila, pelo que se verifica no local, não existe nenhum espaço comercial neste troço, ou em outro, que esteja inacessível devido a esta intervenção.

Aos mais esquecidos, aproveito para relembrar que neste mesmo local, a 26 de agosto de 2018, ocorreu uma derrocada que lamentavelmente atingiu duas/três viaturas que se encontravam ali estacionadas. No local compareceram: a Polícia, os Bombeiros, a EMIR, a ViaLitoral e alguns populares. As minhas perguntas são simples: quem é a responsável pela Proteção Civil Municipal da Ponta do Sol? Não é a Sra. Presidente? Porque é que não esteve ninguém do Serviço Municipal no local quando aconteceu esta ocorrência?

Refiro também que, pelo documento da Viaexpresso apresentado neste facebook, todas as entidades receberam a informação da intervenção à mesma hora, mas a única que teve motivos para reclamar foi a Câmara Municipal. Talvez a que menos contribuiu para tornar possível esta limpeza.

É tempo da Sra. Presidente deixar de implicar com intervenções/assuntos que não estão sobre a sua tutela e se preocupar com que aqueles que realmente estão, como é o caso da rede de águas do concelho que está extremamente degradada e com perdas em várias noas do concelho.

Por fim termino: É MELHOR UM ENCERRAMENTO DA VIA SEM AVISO ATEMPADO DO QUE UMA EVENTUAL DERROCADA INESPERADA.

L.S.