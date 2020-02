Emprego na restauração fora da lei

Caros amigos leitores. Desde já quero agradecer ao DN Madeira esta oportunidade de poder partilhar com os madeirenses algo que se passou comigo.

Eu fui trabalhar para uma unidade hoteleira, na condição de render férias. Por sua vez aceitei e deram-me o contrato de 8 meses, o qual não era renovável. Para o meu espanto não tenho direito a subsídio de desemprego, pois tinha que ter 1 ano, ainda estou para perceber porque é que o estado aceita estes contratos??? Adiante. Tive já várias propostas de emprego e têm sio facultadas as condições. Fui a um com algum prestígio que me ofereceu 800 euros limpos, 1 dia de folga e se fizesse horas não pagava, e contrato de 6 meses com a categoria de estagiário .... Ordenado mínimo!. Quer dizer o prestigiado restaurante iria baixar a minha categoria e pagar o ordenado mínimo, discriminado e dava a parte o restante..... Onde se vai parar, de algumas entidades patronais gozarem com a lei e o trabalhador?

Já a lei permite os contratos de 3/6/8 meses, sem direitos..... Então onde anda a fiscalização, a chuchar?

Façam um favor, não aceitem trabalho clandestino.....

Um santa semana e bom Carnaval.

Despeço-me com elevada consideração

César Gonçalves