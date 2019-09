Emergência climática e (ainda) a Amazónia

As abruptas alterações do clima vão trazendo efeitos arrasadores. Em França, morreram 1435 pessoas devido às ondas de calor deste Verão; nas Bahamas, um furacão deixou o principal arquipélago irreconhecível e agora, em Espanha, Valência, o volume de chuva precipitado, jamais tinha ocorrido nos últimos 100 anos. As funestas consequências das alterações climáticas, ao contrário do que dizem líderes mundiais, (Trump, Bolsonaro e outros), não são notícias falsas!

A Amazónia anda continua a arder! Mais de 1 milhão de espécies extinguir-se-ão, caso não haja um retrocesso na actual devastação. O clima mundial depende do seu estado ambiental. Há 600 mil quilómetros quadrados que estão desprotegidos, sendo uma área à mercê da galopante mineração, do agronegócio e dos madeireiros. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, apoia estes negociantes(!). A floresta tem capacidade de produzir água... e quaisquer tentativas para a destruir, conduzirão a que a chuva no futuro - escasseie no Planeta! Bolsonaro não tem política para a Amazónia e copia o mal que a ditadura, no fim do século passado, fez para a dilapidar. Um reconhecido cientista ambiental brasileiro, afirma mesmo: ‘’Não é exagero, face ao presente, chamarmos pré-holocausto ao que está a suceder à Amazónia de todos!’’.

O crime ambiental perpetrado contra a Amazónia, com todo o horror verificado, também fará ricochete nos exploradores negociantes, nos irresponsáveis e nos que negam a realidade!