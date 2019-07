Em defesa da Medicina Nuclear - II

O que realmente nos incomodou, foi gerir uma situação, muito delicada, com uma Comissão Parlamentar de Inquérito pelo meio, onde o homem, voltou a referir e a assumir aquilo que tinha dito na TVI, agora com a agravante de identificar nomes de médicos e serviços do hospital, mesmo sabendo que teria de provar o que afirmava e que violava o seu código deontológico, no entanto, conseguimos, que o PURP nessa fase não fosse envolvido, nem o assunto politizado, até ao dia em que ele se filiou, e até ao dia que exigiu ser candidato numero um, inclusive chantageou a comissão politica nacional que se desfiliava, aqui na RAM foi aconselhado pelos seus acólitos, sempre presentes nas redes sociais; os tais seus assessores que nunca conhecemos, mas afinal eram indivíduos ligados a outros partidos, os quais pretendiam rebentar com toda a nossa acção política responsável. Esses mesmos emissários conseguiram virar a cabeça ao Sr. Macedo e destruir todo o trabalho feito até então pela nossa equipa, que era o de sempre separar política da causa medicina nuclear, problema pessoal de Macedo e sua bandeira.No dia que exigiu ser candidato e cabeça de lista, foi o dia em que se decidiu lhe entregar o barco e o trabalho todo, começando um período de atritos, constantes e diários, com um líder déspota, e fora de controlo, o que conduziu à retirada de confiança politica e à saída de todos os elementos da minha equipa, assim como a desistência de todos os candidatos convidados por mim, assim como exigida a devolução de tudo o que envolveu a nossa participação na elaboração do programa: ficou na estaca zero.Da parte do Sr. Macedo foi-nos comunicado, que não poderíamos utilizar a sua imagem, Deus nos livre, assim como estávamos dispensados de sermos suas testemunhas no processo disciplinar levantado pelo SESARAM, por mensagem a 24 de Junho de 2019. As verdadeiras vítimas da sua acção foram os doentes e os utentes, no período em que o serviço de medicina nuclear esteve encerrado. Ele não é a vítima, ele sim foi e continua a ser uma pessoa com claros objectivos políticos, focado apenas na eventualidade doentia de ser eleito; não olhando a meios para atingir estes objectivos e provavelmente até usando os fundos do crowdfunding doados pelo povo, não para pagar o advogado, mas para fazer propaganda política a seu favor, algo que nós nunca faríamos por respeito às pessoas que doaram dinheiro por uma causa que julgam ser justa.Não concordarmos com o código deontológico da nossa profissão não nos dá o direito de o violar, e, por isso, mesmo sem termos culpa dos transtornos causados a vários profissionais de saúde, pedimos desculpa aos mesmos pela acção da “fera” que criamos e que fugiu da nossa jaula e do nosso “controlo”.

Em representação dos elementos “demitidos” pelo PURP nacional.

J. Edgar Marques Da Silva