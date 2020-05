Marcelo de Sousa, actual PR. faz de tudo e até se for preciso andar em cuecas, só para se bater a uma marca que o incomoda. Marcelo não se vai recandidatar a novo mandato na governança no papel de P. da República, e marcar a agenda do que vier a acontecer, apenas porque está interessado na boa gestão no deve-haver das contas públicas e do comportamento do país, e no estado vegetativo em que vive o povo. Rebelo de Sousa está numa suave maratona, interessado em ganhar as Eleições para a cadeira do poder em Belém, apenas para ganhar a pole-position em número de votos, de modo a apagar a marca de Mário Soares, que o venceu em tudo quanto os opôs. Marcelo, actual PR, é vaidoso com discrição acentuada mas bem palreada, e não quer abandonar o lugar sem vincar nas páginas da história dos factos, e da arrogância, e por isso é que vai apostar numa vitória retumbante e esmagadora de modo a criar uma dificuldade a quem vier numa próxima votação para tal cargo. É deste modo que ele se desdobra desde Belém esteja a arder o país, ou no sossego das morgues dos asilos, embora ainda dispense um tempo para morder um pastel de belém e dar duas beijocas entre uma velha saudável e uma jovem sorridente que lhe peça uma selfie. Marcelo de Sousa tem a escola toda, e ninguém lhe ensina ou lhe dá uma dica para ele chegar ao topo que tanto o faz dormir mal. O alvo dele, é alcançar o máximo de votos para as presidenciais, de modo a fazer esquecer todas as que o antecederam nas urnas com o mesmo fim. É da sua personalidade e táctica, que ele retira dos mil livros que compra à vista de todos para impressionar, que depois os oferece para a sua biblioteca em terras de Basto, a que junta alguma publicidade. De Marcelo, só vem surpresa para os distraídos e outros a ele atrelados pois ele detém os tachos da ração a distribuir. Alguns já estão a perfilar-se para continuar junto à gamela que hoje guardam e vigiam com mais olhos do que boca. Só falta a data do tiro de partida que ele em calções já está, para chegar à meta e a contar com os ombros amigos que lhe são fiéis por tais contra partidas garantidas!