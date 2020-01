Em busca da verdade

Apresentar o Curral das Freiras como um sítio isolado e desgraçado, cujas crianças e jovens foram ‘salvas’ e ‘promovidas’ pelo diretor da escola, o que teria originado, por suposta perseguição, a sua punição, é uma história muito mal contada. Por tal razão, venho colocar algumas questões concretas sobre o assunto. Para que se deixe de falar ‘à boca pequena’, era bom que quem de direito desse respostas concretas sobre questões como as que coloco abaixo.

A sentença do Tribunal Fiscal e Administrativo do Funchal deu razão ao professor quanto às acusações de que tinha sido alvo no processo disciplinar ou apreciou apenas aspetos relacionadas com prazos? Nessa sentença foi fixada alguma indemnização? De que valor? A Secretaria da Educação recorreu da sentença?

Quantos alunos fizeram a prova de 9º ano que colocou a Escola do Curral das Freiras como a melhor nacional dos exames a Português em 2015? Esse número corresponde à totalidade dos alunos que se tinham matriculado, dois anos antes, no 7º ano? Todos os que estavam inscritos no 9º ano fizeram exame em 2015?

Houve ou não trabalho apenas para as estatísticas, ‘arrumando’ nos CEF e nos PCA os alunos que podiam perturbar a média de exame? Se houve ‘arrumação’ será esse o ‘método’ que tem sido apresentado como inovador e da responsabilidade de Joaquim Batalha Sousa?

Há ou não, nos registos biográficos dos alunos e nas pautas da Escola do Curral das Freiras, lançamento de notas em disciplinas que não fazem parte do currículo do Ensino Básico? Se sim, quem autorizou? O processo disciplinar que deu origem à sua suspensão foi o primeiro na sua carreira?

Por fim, porque esse assunto mexe no bolso de todos nós, quantos professores eram necessários para a Escola do Curral das Freiras funcionar sob a direção de Joaquim Batalha e quantos, consideradas as devidas proporções, são precisos agora?

Quem responde?