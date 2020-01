Elogio ao projecto de Carlos Pereira

Imagino que a carta do leitor de 21 de Dezembro do DN, brilhantemente redigida por alguém que tem o nome parecido com uma marca de wiskey (JFB), tenha exigido ponderação e estudo por parte de um escriba cujo grande mérito é conhecer ao detalhe o projeto traçado para o Marítimo.

Porventura, a esta distância, JFB até já se arrependeu do que escreveu, porque, ao invés de espetar pregos no caixão farpas, serviu para engrandecer toda a dinâmica inerente a uma entidade que é hoje muito mais do que um clube de futebol.

Confesso que, enquanto sócio e adepto, me sinto orgulhoso pela nossa grandeza ser reconhecida fora da nossa família, e, por isso, agradeço ao escriba ter contribuído para que o período de festas fosse vivido com ainda mais intensidade.

No entanto, como não está habituado a lidar com entidades de tal maneira transversais como o Marítimo, acabou por meter os pés pelas mãos, o que é de resto compreensível.

Equivoca-se, em primeiro lugar, porque jamais se ouviu o Marítimo reclamar um pavilhão, nem fazia sentido porque esse tipo de reivindicações absurdas vêm dos lados da serra. A luta do Madeira Andebol SAD (e não do Marítimo) é por um espaço digno para o andebol da Região, masculino e feminino, como, de resto, foi prometido em três ocasiões na Quinta Vigia.

Transformar essa promessa, três vezes reafirmada no mesmo espaço, numa espécie de polidesportivo só pode ser brincadeira de alguém que leva pouco a sério o fenómeno do desporto de alta competição.

De resto, entre algumas tentativas frustradas de recados, que acabam por não ter efeito porque mistura alhos com bugalhos, JFB reconhece que o Pavilhão do Funchal não tem condições, dando razão às críticas constantes que ecoam de diversos quadrantes, e que a Associação de Promoção da Madeira está há vários meses à espera de um rumo (diretor), porque se habituou a ficar à sombra do trabalho desenvolvido por outras entidades, como o Marítimo.

Para finalizar, ficamos todos a aguardar que JBF seja coerente e que volte à escrita para criticar todos os colégios de iniciativa privada do País, e a aposta no ensino profissional especializado, como faz e bem o Marítimo, assumindo, uma vez mais, o trabalho que devia ser desempenhado por outros.

De resto, uma vez mais, agradeço a disponibilidade para estudar o Marítimo e amplificar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, e espero que continue a escrever sobre a falta que um bom pavilhão faz à Madeira.