Elisa Ferreira traz o quê?

Elisa Ferreira é a nova comissária europeia que gerirá os fundos estruturais para a coesão das regiões mais desfavorecidas dos Estados membros da União Europeia. Portugal é um justificado candidato que, ainda assim, arrisca perder muitos milhões de euros, nesta matéria... Se acontecer, o que fará Elisa Ferreira? Cumprirá ordens e, inqualificavelmente, Portugal sairá altamente penalizado... Desejamos-lhe venturas mas houve quem embandeirasse em arco com esta nomeação... Também o fizeram com Mário Centeno e o resultado está à vista: O presidente do Eurogrupo, Mário, manda apertar o cinto ao ministro das Finanças, Centeno. Ridículo!