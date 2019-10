Elétricos e poluentes

Um automobilista contou ao Expresso que a bateria do carro elétrico adquirido há 2 anos se degradou pelo que tem de comprar uma nova cujo preço era 5.000 € quando adquiriu o carro e custa agora 25.000 € atingindo com IVA e montagem 30.000 €, anulando assim as poupanças prometidas. Para a maioria das pessoas a aquisição dos atuais carros elétricos é economicamente inviável. Mais importante é o impacto ambiental negativo provocado pelas baterias que não são uma solução viável e ambientalmente sustentável para substituir os automóveis com motor a combustão. O lítio é um mineral escasso estando as maiores reservas na Bolívia, Argentina e Chile. Na produção de baterias de lítio, tendo em conta só a extração das matérias primas para o seu fabrico, estima-se a emissão de 150 a 200 Kg de dióxido de carbono por cada kWh de energia gerada pela bateria. A produção de uma bateria de 100kWh implica o envio imediato para a atmosfera de 15 a 20 ton. de CO2. Um carro a gasolina só ao fim de 125.000Km é que emitiu a mesma quantidade de CO2. A reciclagem das baterias, atualmente inexistente, para além de extremamente onerosa, será um fator de grave poluição ambiental pelos produtos químicos usados e pela queima de resíduos. A mobilidade elétrica sustentada em baterias é um embuste patrocinado pelos governos, mera hipocrisia para alívio de más consciências “ambientalistas”, para iludir a opinião pública e pressionar a indústria automóvel a fabricar os atuais carros elétricos altamente poluentes e pior desviando investimento que deveria ser aplicado no desenvolvimento da pilha de combustível de hidrogénio para termos uma mobilidade elétrica com claros ganhos ambientais. O lítio é também usado em indústrias como cerâmica, vidro, metalúrgica, farmacêutica etc. Em Portugal governo e “predadores” do lítio preparam-se para esventrar as nossas serras e daqui a 10–20 anos, esgotadas as nossas reservas, restará apenas um rasto de destruição ambiental irreversível.

Leitor indentificado