Elétricos e poluentes – 2

Um adepto dos atuais veículos a energia elétrica armazenada em baterias (VEB) rebateu a minha opinião sobre os mesmos, com alguns dados “credíveis” que respeito tanto como outros bem menos otimistas quanto ao impacto ambiental das atuais baterias. O fundamental é que veículos a combustível fóssil e com as atuais baterias elétricas têm um impacto ambiental altamente negativo. Foi buscar os “grandes grupos económicos ligados ao petróleo” e “os fabricantes de automóveis alemães” como se não fossem poderosos os grupos económicos, quiçá com os mesmos acionistas, quem controla a atual exploração de lítio a nível mundial. Esses é que ficam a ganhar muito com a exploração do lítio nos países onde a mesma for comercialmente viável, como em Portugal, e não o ambiente e muito menos as populações cujos habitats serão destruídos como tem vindo a acontecer noutros lados. O que escrevi é tão só a minha opinião sobre o que considero um embuste dos governos para acalmar “más” consciências “ambientalistas”. Discordo da sua opinião de que o preço das baterias irá baixar porque as reservas mundiais de lítio são escassas e o aumento da procura pelos fabricantes de baterias fará com que o preço seja cada vez mais elevado. Eu também quero que a mobilidade elétrica seja uma realidade e que se acabe com todas as fontes de energia poluentes seja a fóssil ou as atuais baterias que não são uma alternativa real e viável para uma energia “limpa”. Os governos em vez de subsídios à aquisição dos atuais VEB deveriam era subsidiar a investigação de alternativas como a pilha de combustível de hidrogénio e nomeadamente a sua produção e armazenamento, proibir a circulação de carros a partir de determinada idade esses sim altamente poluentes e obrigar os Centros de Inspeções a fiscalizar as emissões. As aplicações do lítio são muitas e necessárias até em medicamentos e não só nas baterias. Veja a China que prefere não tocar nas suas reservas optando por explorar as dos outros.

