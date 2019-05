Eleições para o Parlamento Europeu

O Povo nada esta interessado em ouvir agressões mútuas, onde a direita é campeã, para ocultar falta de programa. Fale-se desta Europa em cacos que urge colá-los.

O candidato que melhor se perfila para liderar a Comissão Europeia é proposto pelos direitistas do PPE, sendo a antítese do interesse da UE para se reerguer. É um austeritário que defendeu punitiva austeridade para Portugal, no tempo da troika dos juros agiotas. É apoiado pelo CDS-PSD. Estes votaram tratados que sancionaram o País. Com o PS acordaram com a UE em cortar no investimento na saúde, na educação, no aumento da precariedade no trabalho e nos baixos salários. Sobre isto nunca falam, porque será?...

Não houve uma resposta solidária em relação aos refugiados/migrantes que transformaram o Mar Mediterrâneo no maior cemitério mundial! Como é que os partidos do arco-da-velha, PS, CDS e PSD vão resolver esta situação limite, já que presidirão à CE? Nada disseram, porquê?

O preço da adesão à Europa Connosco(?), foi alto: 400 mil empresas agrícolas fecharam. 700 mil m2 deixaram de ser lavrados/cultivados. Mais

de 50% da nossa frota pesqueira foi abatida! Ao contrário do que nos prometeram:«iremos no pelotão da frente da UE», disse, Durão Barroso, fomos sempre atrás e os nossos salários são dos mais baixos de Europa. Os vencimentos dos CEO - são principescos.

No último debate na RTP3 sobre esta matéria, Paulo Rangel e Nuno Melo do PSD e CDS, respectivamente, foram deselegantes para com a

moderadora, tendo este atingido a má educação. É a normal arrogância da extrema-direita!

Perfila-se a maior abstenção. A maioria dos políticos falou, maioritariamente, de política interna.

Vítor Colaço Santos