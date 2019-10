Eleições na ilha dos sonhos

-Caro amigo, desculpa só agora entrar em contacto contigo e enviar felicitações pela tua vitória nas eleições.

- Muito obrigado, o teu gesto nunca peca por atrasado.

- Espero que, com a tua experiência e sabedoria escolhas as pessoas certas para as inúmeras Secretarias.

- Não te aflijas. Serão imensas e já estão todas preenchidas. E em quase todas elas serão agregados Departamentos que agirão independentes e formados por pessoas sérias, honestas e competentes.

- Fico muito contente.

- E como irão atuar será que já me podes dar alguns exemplos?

- Absolutamente.

- Junto à Secretaria da Educação tomei uma decisão. Será criado um Departamento exclusivamente dedicado ao recebimento dos pais e alunos frustrados, indecisos e indignados.

- Oh, diabo!

- Existem os pais indecisos, se mandam ou não os filhos estudar para depois não terem onde trabalhar, ou caírem no respectivo mercado para serem vilmente explorados ou terem que ir para a Inglaterra lavar pratos. E ainda há aquele enorme lote de pais, cujos filhos são obrigados a mandar os currículos, perdem dinheiro e tempo infinitos, para ouvirem que não podem ser admitidos por terem... HABILITAÇÕES A MAIS!

- Deves equipar esse Departamento com o melhor que tens. Incluindo psicólogos e psiquiatras também. E, Pelos vistos, até ter umas caixinhas de anti-depressivos.Convém.

-Junto à Secretaria das Obras Públicas funcionará um chamado Gabinete de “Fiscalização Apurada”, cujo intuito é de analisar se as obras estão definitivamente acabadas antes de serem inauguradas. Obras do Governo e das Autarquias que sofrem quase sempre da mesma anomalia.

-Agregado à Secretaria dos Transportes e para discutir e resolver os problemas das viagens aéreas e marítimas de pessoas e mercadorias, funcionará um DEPARTAMENTO INDEPENDENTE liderado por ALGUÉM que não conheça CÁ NINGUÉM para que possa pôr em ação uma política de transporte de interesse para a população.

- Sim. Feito por gente conhecida e toda ela amiga dá sempre na mesma “cantiga”.

- Teremos também uma nova Secretaria dos “ Mares e dos ARES “. Todos os funcionários estarão de binóculos a ver e contar cada Cruzeiro e AVIÃO que passa à distância da Região nos três meses de verão. Será um dado importantíssimo para a nossa política de Turismo.

- Criaremos Igualmente uma nova SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE POLITICA para alojar ou só psicologicamente apoiar, todos os políticos que, nas últimas eleições, levaram os seus partidos a... pico! E também os que de tudo se serviram e não conseguiram alcançar os seus objetivos.

- Muito bem visto.

-Criaremos igualmente uma SECRETARIA DAS LAPAS E DOS CARAMUJOS, cuja diretora é formada em ASTROLOGIA mas foi escolhida por ter um dado a seu favor: O seu bisavô era pescador!

Claro que sobre as outras SECRETARIAS temos novidades a contar mas não posso passar aqui o dia a te falar.

Um abraço, muitas felicidades e até uma próxima oportunidade.

Juvenal Pereira