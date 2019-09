No próximo dia 22 vão ser eleitos 47 deputados de entre os candidatos dos 17 partidos que concorrem às Eleições Regionais. Números que me parecem exagerados, para uma população de cerca de 250.000 habitantes e que devem merecer, futuramente, um estudo adequado.

No quadro político vigente, a situação é perfeitamente legal e , eventualmente, poderia ser considerada uma prova de vitalidade democrática, se a intervenção dos partidos fosse constante e não se limitasse a estes períodos eleitorais, como acontece com a maioria dos concorrentes.

Não tenho seguido de muito perto esta campanha. Limito-me a passar os olhos pela imprensa e pelos cartazes afixados. Encontrei um pouco de tudo : intervenções fundamentadas e credíveis, incoerência, demagogia e até alguma irreverência e ironia. É com este espírito que escrevo as linhas que se seguem.

Este é o momento de nós, cidadãos, utilizarmos o voto que conta para o futuro da Madeira. Chega de promessas. Há que cumprir no rumo certo, nem que para isso tenha que haver mudança, com coragem para dar a volta a isto, com a ajuda de todos, inclusive de animais, se o partido permitir, nomeadamente, na caça à rataria da política, alguns deles autênticos coelhos. Com a ajuda dos eleitores, procurar acabar com a máfia (no bom sentido, claro) que não pode continuar a rir depois das eleições. A Madeira para todos. Há que praticar uma política de inclusão, evitando a marginalização dos pensionistas e reformados, pondo-os a coberto de eventuais efeitos perniciosos que possam irradiar destas eleições. Não há volta a dar a esta iniciativa, que vai muito além do conceito liberal, com ou sem aliança . É este o desígnio de uma Região autónoma, livre e democrática.

Depois destas considerações em cenário de “albergue espanhol”, alguns comentários um pouco mais a sério. A taxa de abstenção, neste tipo de eleições, tem vindo a crescer e é importante que se comece a inverter esta tendência, pelo que devemos todos apelar à participação massiva dos eleitores. Uma redução substancial da abstênção, seria uma prova de maior cumpromisso cívico e de uma melhor democracia. Votar em consciência não é só um direito, como um dever de qualquer cidadão eleitor.

Finalmente, deixo à vossa consideração uma frase de Winston Churchill: “ Nunca se mente tanto como antes de umas eleições, durante uma guerra e após uma caçada”.

António Macedo