Nunca recorri a este matutino para opinar sobre resultados de atos eleitorais mas, desta vez, não resisti. Neste âmbito, começo por felicitar, em primeiro lugar, o partido vencedor, o PSD, que embora não tenha conseguido segurar a maioria absoluta, formará governo com o cds que, apesar da perda de grande parte do seu eleitorado, consegue chegar ao poder. A derrota obtida passou a ter sabor a vitória! Justo ou não, há que dar os parabéns! Só Espero Que a Dra. Rubina Leal volte a integrar o próximo elenco governativo porque tem revelado muito empenho, competência e dedicação nos cargos que tem desempenhado. é sem dúvida uma mais-valia para o próximo executivo. Não pretendo simplesmente ser simpático com esta minha apreciação, faço porque conheço o Excelente trabalho que efetuou como vereadora Na c.m.f, em prol da população sénior e dos mais jovens. o curto mandato no anterior governo foi também exemplar e provocou em muita gente, um certo saudosismo. Para concluir esta minha apreciação às últimas eleições, não posso deixar de também felicitar o Dr. Paulo Cafôfo pelo “score” alcançado, proeza nunca antes conseguida por qualquer concorrente nas listas do P.S. . Afinal a “barriga de aluguer” contratada pelo Emanuel Câmara, resultou! No próximo domingo tenho a certeza que o resultado será muito inferior porque os madeirenses não se esquecem de que lado esteve o Dr. Carlos pereira, aquando da votação de algumas matérias importantes para a Madeira, nomeadamente, o subsídio de mobilidade. nas eleições de domingo o meu voto será na Dra. sara madruga que integra as listas do PSD, porque para além da sua simpatia, desempenhou com os seus colegas de partido um excelente trabalho e sempre colocou os interesses dos madeirenses acima dos interesses partidários. Em alguns momentos, O seu sentido de voto contrário às orientações da sua bancada parlamentar, valeu-lhe alguns dissabores. Mas o seu estandarte foi sempre: “a Madeira em primeiro lugar”.

José João Pereira