“Ele speeda-se”

Marcelo com a pressa de medalhar e de encontrar heróis até ao Natal, vai espreitar contentores de lixo acompanhado de falsos olheiros, de “sem-abrigos” mal credenciados, e ao olharem juntos pelo buraco do contentor e explicação junta, nem vê recém-nascidos, nem os verdadeiros salvadores de vida frágil entalados no lixo. Marcelo não desarma, e logo tenta remendar o erro de análise, e promete receber todos os bem falantes, os outros “sem-abrigo” que apareceram posteriormente a dar a verdadeira versão dos acontecimentos. Afinal aquele que recebeu honras e glórias do presidente que se “speeda”, agora felicita todos os intervenientes, numa de salvação de face, e diz que tem as portas de Belém, do seu palácio aonde não nascem meninos, para receber todos os que dormem ao relento e comem da lixeira. Afinal o manel xavier mentiu, mas colheu atenções presidenciais, que é o que normalmente acontece neste país a quem se posiciona perto de qualquer governante que se informa através de emoções populistas, mas sem espreitar bem pelo buraco, e no escuro do ridículo em que se mete. Nós bem avisamos de que “depressa e bem não há quem”. Ele não lê as cartas dos leitores e depois mete água, e vê-se obrigado a fazer aquilo em que é mestre - contorcionismo. Marcelo é um “herói” sempre em bulício!

Joaquim A. Moura