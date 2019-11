Ela destaca-se

A deputada eleita pelo partido, Livre, arrasta consigo a polémica. A sua eleição para a “casa da Democracia”, o Parlamento, escureceu todo e qualquer debate que ali se pretende seja de esclarecimento e entendimento, de modo a servir quem a elegeu, e quem a aceita com todos os direitos e garantias, e que não olham para cores nem bandeiras partidárias. O País está primeiro. Mas Joacine Moreira, já deu mostras de que não é flor que se cheire. Revela mau feitio e mau encaixe político no partido que a sentou no Parlamento. Ela agora julga-se independente, e não respeitadora das posições que o Livre defende. Como não é possível removê-la do lugar que legalmente ocupa, e como não parece possível evitar que ela regresse às gafes cometidas, como foi a posição tomada na questão da condenação de Israel, nós aconselhamos ao Livre, que tenha paciência, e alguma esperança, que Joacine Moreira, abandone o lugar por sua livre e expressa vontade, e parta para o Katar. Se ela pretender um segurança descaracterizado para a acompanhar, a fim de evitar que os jornalistas a perturbem na viagem, ela que leve consigo o seu fiel assessor. A Al-Jazzera aguarda-a. Por aquela área, há lá mais camelos do que por cá!