Educação e motivação

Numa recente visita a uma creche privada disse o secretário regional da educação o seguinte:

A formação das nossas crianças e dos nossos jovens, é aquilho que nos motiva. Não é verdade que esteja motivado para um ensino de qualidade nesta ilha.

Talvez o secretário julgou estar no estrangeiro a falar para os emigrantes coisa que ele faz com frequência. A visita foi a um estabelecimento de ensino não público e todos sabemos que na região o ensino privado é claramente privilegiado em detrimento do ensino público que devia claramente ser uma referência para os jovens desta terra.

Com a desgovernação laranja o ensino privado além de receber mensalidades dos encarregados de educação ainda recebem anualmente várias dezenas de milhões de euros. Escusado será dizer que quem paga é o contribuinte. Há uma clara intenção laranja de criar na região uma sociedade elitista onde uns são mais que outros. Aqueles que têm os seus filhos no ensino público além de pagarem as despesas com a sua educação ainda têm de pagar o ensino privado através dos impostos que têm de pagar.

Falando do parente pobre da educação nesta ilha que é o ensino público verifica-se que a motivação referida pelo secretário não passa de um embuste e que ele não passa de um mentiroso e aldrabão.

Numa sociedade que se preze o ensino público deve ser de excelência mas por cá o que se verifica é uma desorganização total e completa e diga-se que na verdade é um desprezo pela qualidade do ensino público. Começando pela falta de educadoras nas creches e pré-escolar, passando pelo excesso de crianças em cada sala e faltando um número considerável de pessoal não docente, o secretário que esclareça qual é de facto a sua motivação. O secretário também devia saber que os pais das crianças esperam que elas sejam acompanhadas por educadoras e não por funcionárias que não estão habilitadas com o curso de educadoras de infância.

Os diretores das escolas na sua maioria alaranjados, não cumprem com as suas funções e não exigem à tutela pessoal docente e não docente para um regular e normal funcionamento das escolas.

Este secretário que explique sobretudo aos jovens porque é que distribui rios de dinheiro para o desporto profissional e despreza claramente as condições muitas vezes deploráveis de alunos, professores e funcionários no Ensino Público nesta região.

A. G. Mendonça