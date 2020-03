Ecoponto e lixo junto à antiga casa do Porto

É uma vergonha completa ver lixo espalhado no chão e um contentor do lixo para moradores completamente a abarrotar de lixo com sacos pelos chão em que os cães, gatos ratos e sabe-se lá mais que bicos passam a depenicar e a espalhar o lixo geral pelo chão no principio da estrada visconde cagongo no cruzamento abaixo da antiga casa do Porto/antigo restaurante espardarte e acima do clube do bom sucesso. A CMF sabe que não há civismo e muita gente passa e deixa lixo por ali mas se isso acontece porque não reforçar os contentores para dois em vez de um e evitar a imagem de terceiro mundo que se vê ali.

O mínimo que se poder fazer.