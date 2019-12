Economia circular e capitalismo

A CMF tentou elevar a derrama ao limite máximo de 1,5% a cobrar às empresas sobre os grandes lucros, o que não lhes faria falta nenhuma e a Câmara ficaria com mais dinheiro para repartir pelas famílias carenciadas e melhorar a habitação social, entre outras medidas. É claro que o PSD e o CDS chumbaram a proposta, por vingança e porque representam os grandes capitalistas que nunca se fartam de dinheiro. Muito me admira que outros também entrassem neste caminho, mostrando que também são capazes de fazer má política.

A derrama é um bom exemplo de economia circular. A Câmara do Funchal, com apenas 0,5% de derrama que tem cobrado às grandes empresas, tem podido auxiliar muitas famílias e esse dinheiro vai circulando, uma vez que é gasto em medicamentos, livros escolares e outros bens necessários às suas vidas. O dinheiro circula na região, os comerciantes vendem mais e pagam mais impostos e assim se melhora a qualidade de vida da população e a economia regional.

Em contra partida, os grandes capitalistas, com grandes lucros, fazem sair o dinheiro para o exterior, geralmente para os paraísos fiscais e isso só faz empobrecer a economia regional.

Outro exemplo, seria melhorar a produção agrícola da RAM. Se houvesse vontade política, a Secretaria da Agricultura, em colaboração com as autarquias, colocava os técnicos no terreno, conversavam com os donos das terras, apoiavam os que se interessassem, ajudavam-nos a preparar terras que estão abandonadas, distribuíam novas árvores de fruta adequadas aos terrenos e promoviam a produção de frutas e também de legumes e leguminosas., assegurando o seu escoamento. Assim aumentaria a riqueza da RAM e ajudava a fixar população, sobretudo na Costa Norte. As pessoas no meio rural teriam mais dinheiro que circularia na região, melhorava a vida de muitas famílias, e saia menos dinheiro da Madeira, uma vez que diminuíam as importações.

Mas os capitalistas que importam quase tudo o que comemos iam ganhar menos e eles não gostam nada disto. Estes e outros grandes senhores têm muito poder e impõem a sua vontade. No entanto, os nossos governantes, para serem eleitos, prometeram mundos e fundos ao povo madeirense. A seguir fazem política para os ricos, apesar de terem recebido os votos de grande parte do povo miúdo e da pequena burguesia.

Outro assunto que está na ordem do dia é a eco-taxa. Como bem disse um deputado na Assembleia Regional, esta pequena taxa cobrada aos turistas deve ser uma verba para as câmaras fazerem face ao embate do turismo. Os turistas consomem água, electricidade, fazem lixo, queimam combustível e são despesas que, em última análise são suportadas pelas câmaras. E logo vem o Governo Regional a querer deitar a mão a estas verbas e centralizar mais este rendimento, criando mais restrições ao poder local. Querem tudo centralizado na Quinta Vigia e depois reclamam que o Governo Central centraliza no Terreiro do Paço.

Por seu lado, os hoteleiros reclamam contra esta pequeníssima taxa, que é paga pelos turistas e não por eles, como acontece em muitos lugares da Europa. Não é por causa da eco-taxa que diminui o número de turistas na região. Isso são contas de outro rosário.

Ontem aconteceu o Black Friday, muita gente andou pela cidade a gastar dinheiro em compras e eu temo que algumas pessoas ficassem sem dinheiro para pagar as suas contas obrigatórias. É o que faz andar atrás da publicidade só para satisfazer modas e interesses que não ajudam em nada a nossa vida colectiva.