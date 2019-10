E Tancos lá chegou com cheiro a esturro!

Tinha de chegar a ele. Para complicar a descoberta da verdade, que tudo indica é explosiva e alargada. Se de uns, já não restam dúvidas, sobre outros a tendência é que o armamento encrave ao fim de muito disparo em várias direcções e alvos pouco visíveis. Mas há um especial, e da maior importância, mas sobre ele já se estende em seu redor uma teia, uma tenda de guardiões, uma rede do melhor aço, para o proteger e o manter afastado, insuspeito, ilibado, limpo da nódoa “paiolesca” que rebentou para os lados de Tancos, e com repercussões em Belém ocidental, perto do Tejo e não do rio Jordão. Ali perto do rio que serve de lençol de água para banhos de um presidente. Mas instalada a dúvida e a nódoa que se lhe colou, ainda há dúvidas sobre quem é o “papagaio-mor do reino”, que tem uma tarimba com história longa, desde que sobrevoou o jornalismo, o comentário e análise política nos media, que ganhou a imagem de quem sabe tudo e até de antecipar cenários, de pitonisa que conversa com todo o mundo e que todo o mundo lhe sussurra o que ainda é nuvem, mesmo um boato que seja, de sábio a pouca distância de génio, leitor e carregador de literatura entre tendas e selfis, de abraços e beijos gratuitos, de marcar presença em tudo quanto mexe e estoura? Então um homem assim, sempre rodeado de conselheiros com ouvidos afinados, militares superiores, jornalistas bem informados, chefes de Casa Oficial onde só entra quem sabe e obrigados a reportar o que lhe piam , nenhum deu à língua ou levantou uma ponta de véu, ninguém fez soar um silvo de ave, fosse ela canário, pintassilgo ou papagaio, sobre a novela que se iniciou no “paiol dinamitado” e que prosseguiu com episódios recambolescos, até chegar ao capítulo em que se ensaia a tragédia, com actores bem tratados por guarda-roupa a preceito, desde a farda pesada de insígnias, até à gravata mais brilhante? Quem é que não sente o esturro que se soltou do tanque de Tancos, e quem faz de conta que nem o cheiro sentiu chegar por cano de comunicação sempre à mão e disponível através de conversa mesmo que informal? O “papagaio-mor do reino”, vai ter que voar mais sobre a terra, do que sobre o mar, para evitar ser atingido pelos estilhaços que lhe estão a arranhar a imagem, que alguns apaniguados teimam em julgá-la imune a efeitos corrosivos!

Joaquim A. Moura