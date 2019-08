É sempre melhor prevenir

Por estes dias, o Porto Santo tem andado nas bocas do povo e nem sempre pelas melhores razões. A par da excelente promoção (pro bono) feita por algumas figuras públicas, que escolheram a nossa ilha como seu destino de férias surgem notícias de alguns focos de instabilidade em termos de excesso de ruído e actos de vandalismo que nada dignificam quem os provoca, nem quem com eles sofre.

Não é novidade para ninguém que, desde há muitos anos, o mês de Agosto em Porto Santo é algo peculiar; pelo número e tipo de turistas, pelo leque de actividades de diversão nocturna ou diurna, etc. É, sobretudo, o turismo jovem que nos procura, com tudo o que isso acarreta... Bom ou não, não me compete avaliar. Mas,o mês de Agosto também é para quem cá trabalha, para quem tem cá a sua segunda habitação e para quem pretende descansar.

É difícil conciliar paz e sossego com diversão, simultaneamente. Não será possível agradar a todos, mas há que procurar um consenso, sentando à mesma mesa todos os parceiros envolvidos ( autarquia, empresários da noite,forças de seguranca, Instituições locais e população ) interssados em ultrapassar, definitivamente, estes “aborrecimentos”. Não adianta “chorar sobre o leite derramado”... Com firmeza, com competência, com autoridade de quem de direito!

Hoje não são os “assaltos”às nossas uvas e melancias o centro das nossas preocupações. Há que agir em conformidade, começando já, para que o próximo Agosto em Porto Santo seja referenciado sim, pelo civismo, pela ordem pública e pela nossa velhinha boa hospitalidade.