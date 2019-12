Para quem tivesse alguma dúvida que o programa sobre a concessão da exploração do lítio tinha sido impedido de ser visto antes das eleições de 6 de Outubro, basta conhecer a opinião de Arons de Carvalho, fundador do PS e antigo vice-presidente do conselho regulador da ERC que considera que o programa “Sexta às nove” não deveria existir num serviço público de televisão. Pelos vistos, passados 45 anos da conquista das liberdades, ainda há quem tenha saudades da censura