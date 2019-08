E quem vencer esta meta...

... que diga se a linha é recta! Disse o imortal José Afonso, que atribuía às palavras mais importância que a música de acompanhamento. Mais de trinta anos depois do seu desaparecimento físico, a mobilização através da sua sensibilidade e na força luminosa que imprimiu ao canto popular, continua a fazer-se sentir e confirma a sua presença connosco. Foi um dos melhores. Não, ‘não’ morreu!

A Associação José Afonso, presidida pelo seu companheiro do canto, Francisco Fanhais, não quer deixar que o legado exemplar de cidadania do patrono se apague, já que a maioria da sua obra musical não está disponível no mercado.

Assim, foi colocada on line, uma Petição Pública que recolheu 11 500 assinaturas e 200 em suporte de papel. Todos os partidos na Assembleia da República, apoiaram esta iniciativa, excepto o PS, que se absteve(!)... Salvou-se o deputado, Ascêncio Simões, que votou a favor.

A ministra da Cultura, louvavelmente, manifestou intenção de elevar a obra de José Afonso a Património Material Móvel, sendo imperioso aceder às gravações originais dos sons, que estarão algures num armazém, indisponíveis e cujo editor está em insolvência... Em nome duma obra fantástica, urge desbloquear esta situação, para relançar o trabalho musical do cantautor. A sua família apoia a reedição.

José Afonso acreditava que as Palavras Lavradas e semeadas podiam transformar as pessoas e o Mundo para melhor!

A mim e aos meus transformou!