E porque não uma oração pela Europa?

Em dia de namorados e de dois patronos da Europa, Cirilo e Metódio, em semana atarefada a na polémica sobre a vida dos doentes incuráveis à volta da ideia de ajudar a matar os velhinhos se já estão fora de validade, ocorreu-me que seria bom pensar nestes patronos. De uma época que alguns ignorantes chamam “idade das trevas”. Em dia em que se lê a “ Minha querida Amazónia” a pedir missionários sacerdotes, leigos, homens e mulheres para, como os dois missionário Cirilo e Metódio, irem proclamar aos que ainda não ouviram: «Está perto de vós o Reino de Deus». E porque não juntar oração às polémicas a oração pela saúde holística da Europa e de Portugal? Oração a quem? Cirilo vai dizer. (Cf.Da Vida de Constantino em língua eslava(Cap. 18: Denkschriften der kaiserl.Akademie der Wissenschaften 19 [Wien 1870], 246 in IBreviary, Net).

Vamos então à inspiração de Cirilo, grande erudito e missionário da Europa, agora muito doente e a viver os últimos minutos da sua vida e a cantar. “Constantino Cirilo, fatigado pelos muitos trabalhos, caiu doente; e quando havia já muitos dias que suportava a doença, teve em certa ocasião uma visão de Deus e começou a cantar assim: «O meu espírito alegrou-se e o meu coração exultou, quando me disseram: Vamos para a casa do nosso Deus»” (...). Depois envergou trajes de cerimónia e permaneceu assim todo aquele dia, cheio de alegria e dizendo: «A partir de agora não sou servo nem do imperador, nem de homem algum na terra, mas unicamente de Deus Omnipotente. Eu não existia, mas agora existo e existirei para sempre. Amen». [Nem servo de políticos, ou de endinheirados da indústria da morte! Só de Deus criador de tudo] (...). “Ao chegar a hora de receber o repouso e de emigrar para as habitações eternas, ergueu as mãos para Deus e rezou, chorando e dizendo: «Senhor meu Deus, que criastes todas as ordens de anjos e os espíritos incorpóreos, estendestes o céu e firmastes a terra e formastes do nada todas as coisas que existem, Vós que sempre atendeis aqueles que fazem a vossa vontade, Vos temem e observam os vossos preceitos, atendei a minha oração e conservai na fidelidade o vosso povo [do centro da Europa] de quem me fizestes servo incompetente e indigno» E como que a pensar no povo da Europa de hoje Cirilo, continuou:

«Livrai-o da malícia ímpia e pagã dos que blasfemam contra Vós; fazei crescer a vossa Igreja e reuni a todos na unidade. Ao povo escolhido tornai-o concorde na fé verdadeira e na recta confissão e inspirai aos seus corações a palavra da vossa doutrina: porque é dom vosso que nos tenhais escolhido para pregar o Evangelho do vosso ungido, incitando-nos a praticar boas obras e a fazer o que é do vosso agrado. Aqueles que me destes, eu Vo-los devolvo, porque são vossos; governai-os com a vossa mão direita e protegei-os à sombra das vossas asas, para que todos louvem e glorifiquem o vosso nome, Pai e Filho e Espírito Santo. Amen».

E na «hora de receber o repouso e de emigrar para as habitações eternas», Cirilo não pediu a nenhum profissional de saúde nem de morte que o ajudasse a matar-se ou o matasse sozinho. Como em dia de amor, mais que de namorados, a pensar nas vezes que escapou de perseguidores, continuou a sua oração. «Depois de ter beijado a todos com o ósculo santo, disse: Bendito seja Deus, que não nos entregou aos dentes dos nossos adversários, mas rompeu as suas redes e nos libertou do mal que tramavam contra nós». E assim adormeceu no Senhor, com a idade de quarenta e dois anos. Que belo viver na alegria e choro, na sua doença grave, a cantar, orar, bendizer a Deus Pai, a pedir um bom futuro para o seu povo! E abraçar a todos com bênçãos divinas de libertação e adormecer no Senhor sem mezinhas homicidas!

Aires Gameiro