Como todos sabemos o orçamento da Região para o próximo ano foi aprovado, e mais recentemente os professores viram, por decisão unânime na Assembleia ser também contemplada o descongelamento da carreira profissional. Tudo bem. Antes disto têm vindo a ser anunciadas várias medidas para, merecida e justamente ajudar parte da população da Madeira. Eu diria que há neste esforço orçamental uma aposta forte e sem paralelo aos próximos eleitores que, certamente saberão reconhecer esta atitude quase humanitária do Governo Regional em tornar possível os anseios de muitos, e muitos Madeirenses tendencialmente desfavorecidos. Confesso que tiro o meu chapéu! Apostar menos no betão e mais nas pessoas. “Nem de propósito”(!). Permitam-me enumerar algumas medidas anunciadas independentemente de quem as fomentou:

Descida considerável para breve dos preços dos passes sociais nos transportes. Redução de 40% no valor das creches. Viagens aéreas a €65,00 para estudantes, já em vigor. Redução prevista no IRS e IRC. Política alargada no apoio aos manuais escolares. Incentivo ao aumento da natalidade com cheques de €400,00. Para os agricultores vem aí o cheque-banana. Apoio às propinas para os universitários da UMA. E outros apoios que a comunicação social muito tem badalado e já devidamente esclarecido pelo Sr. Vice Presidente. Mas, para que não haja “filhos de um Deus menor” eu interrogaria a quem de direito: E nós, Sr. Presidente? E nós, velhos e cansados, doentes e angustiados, frequentadores assíduos de farmácias como se de sucursais bancárias se tratasse, onde inevitavelmente depositamos o nosso pouco dinheiro e hipotecamos a nossa vida em troca de um saco de medicamentos. Dinheiro esse, que tanta falta faz no apoio quase obrigatório e indispensável às nossas famílias mais jovens e carenciadas que, muitas vezes sem trabalho vêm nos idosos possíveis e concretos auxiliares do orçamento familiar geral. E nós, idosos reformados com pensões de €200,00 e €300,00 valor este que nos remete inevitavelmente para uma triste condição, para o corroer da fome e do desespero, para o sucumbir antecipado da vida a que todos temos direito. São 200 ou 300 miseráveis euros, exactamente o que recebe o meu semelhante mais próximo. Estou a falar de pessoas, regra geral dependentes, mas que trabalharam uma vida. Agora são considerados população idosa, que, segundo as estatísticas vêm aumentada a sua esperança de vida, mas drasticamente diminuída a vontade de viver (!). Consequência directa das miseráveis pensões, pelo que se conclui ser uma verdadeira afronta no direito à vida e à auto-estima de um ser humano. Deixo aqui o meu abraço solidário a esta esquecida mas, respeitosa população sénior. Justiça seja feita e Boas Festas a todos!