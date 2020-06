O candidato a chefe do governo, (cruzes canhoto!), Rui Rio é culturalmente uma negação. Diga-se que como presidente da Câmara Municipal do Porto atirou a Cultura para os fojos do desprezo. O racismo, não só em Portugal, também é uma questão cultural...

Agora, a propósito das manifestações anti-racistas em quase todo o Mundo e em Portugal, Rio diz com singeleza que além de não haver racismo em Portugal(!), aquelas manifestações é que são aproveitadas pelo racismo(!). Como disse?

Os exemplos rácicos acontecidos com gente de carne e osso, negros neste caso, são mais que muitos...

Esta cegueira é para agradar a algum do seu eleitorado direitista ainda com reminiscências coloniais?

Está amnésico ou é demagogo em alto grau?!

O Povo diz com razão: É mais cego quem não quer ver!