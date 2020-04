O errático presidente dos EUA suspendeu o financiamento à Organização Mundial de Saúde. Foi também uma cortina de fumo para branquear a sua incapacidade e negligência voluntária, para justificar os milhares de infectados e falecidos norte-americanos pela covid-19, onde os pobres e os negros são os mais visados! Privilegiando os negócios, atirou o ataque à pandemia para plano inferior. Trump numa primeira fase desprezou o vírus e a avisada ciência. Declarou em Março que os EUA continuariam a trabalhar, apenas com interrupção na Páscoa(!). É exímio em rasgar compromissos: cortou verbas à UNESCO; às Nações Unidas; cortou com o Tratado Nuclear com o Irão; etc. A sua gestão da crise foi ruinosa.

Sendo os EUA o maior financiador da OMS, a continuação do apoio a esta é crucial para se ganhar esta difícil disputa contra um vírus mortífero!

Apesar dos resultados assustadores pelos milhares de infectados e falecidos norte-americanos, continua a colocar o primado da economia (também dos seus negócios) à frente da saúde. Caso não houvesse OMS, a mortandade seria mais catastrófica! A suspensão do financiamento configura crime contra a Humanidade?

Uma notícia feliz, as poderosas indústrias farmacêuticas aliam-se para a descoberta duma vacina eficaz que derrote o coronavírus! Neste caso, bem-hajam.