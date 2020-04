E assim vai a Covid-19

Quem diria que um maldito vírus, de origem chinesa, pusesse o mundo inteiro em alvoroço? E todos os continentes já foram afectados, uns mais que outros. Na Europa tem sido uma tragédia, nomeadamente: na Itália e na Espanha. Depois, temos a França e mais recentemente o Reino Unido e a Holanda. E o homem com toda a sua sabedoria científica e evolução, sente-se impotente no sentido de conter esta terrível propagação. Como consequência desta tragédia, nós por cá, estamos NUM ESTADO DE EMERGÊNCIA NACIONAL E REGIONAL, ou seja, de QUARENTENA OBRIGATÓRIA! TEMOS É DE FICAR EM CASA! SAÍDAS SÓ EM CASOS EXCEPCIONAIS! ATÉ QUANDO? PENSO QUE NINGUÉM SABE RESPONDER... Este vírus, é altamente contagioso entre seres humanos. Nós, latinos, estamos habituados a muitos beijos e abraços. Mas, basta um simples aperto de mão, de uma pessoa infectada e pimba! A CIVID – 19, já arranjou nova morada. Deixemos abraços, beijos e apertos de mão, para outra ocasião. Atenção malta jovem! Muito cuidado com os namoros e namoricos, o vírus gosta muito dessas coisas... Todavia, uma coisa é certa: Depois de uma pandemia como esta, nada será como dantes: na UE E À ESCALA MUNDIAL. Haverá, com certeza, uma HECATOMBE ECONÓMICA e FINANCEIRA, onde estarão todos no mesmo barco, mas ninguém sabe onde vai parar... É O TUDO OU NADA! De uma vez por todas, os países mais ricos e poderosos têm de ajudar os mais carenciados. Ou o projecto europeu ficará gravemente ameaçado. Só que, o homem, por norma, é extremamente egoísta e ambicioso. Mas, a ambição deve ser controlada, todos ficarão a ganhar com esta solução. No entanto, o fim da Europa (mera suposição), também vai afectar os mais poderosos e de que maneira? Onde se encontram os maiores portos de exportação e importação da Europa? E a parte oceânica da Europa? Mas, vejam só o que afirmou o ministro das finanças holandês, sobre a Espanha e Itália: Que eram países que, não tinham meios nem capacidade para cuidar dos seus doentes infectados... Impensável malvadez e/ou inacreditável insensatez! Eu não quero o mal de ninguém... mas este ministro holandês, tem telhados de vidro, por isso, podia e devia estar calado, pois no seu país exemplar (?) já muita gente com o COVID-19 que anda a passear, para além de muitos mortos a lamentar. Parece, já não haver camaradagem, nem humanismo, nem honestidade - esta é a grande verdade! Ou será que falta um verdadeiro líder na União Europeia?