E assim, por aqui a vida segue...

Na ressaca do São João, o Porto Santo exulta com a pomposa inauguração de um estabelecimento comercial, com a notícia do destacamento de mais médicos e enfermeiros para o Centro de Saúde, com a presença da EMIR (tudo a termo certo)...

Tanto. E tão pouco.

Paralelamente, para alavancar (como tanto se gosta de apregoar )a economia local, navega o Lobo Marinho com lotação esgotada (nos dois sentidos) de turistas que viajam em modo ”All Inclusive” e de cujo pacote faz parte o autocarro que os acompanha na sua deslocação à e pela ilha. Estas pessoas estão no seu legítimo direito de nos visitar todas as vezes que quiserem e como entenderem. Não é isso que está em causa. Mas também não me parece que, deste modo, se alavanque o quer que seja.

Entretanto, porque o navio está lotado, os porto santenses que precisem deslocar-se ao Funchal por motivos de doença, podem esperar pois o seu estado de saúde é de somenos importância, especialmente se for doente oncológico...

Por negligência, por falta de boa vontade ou por outro motivo qualquer, mais uma vez não se salvaguardou esta situação, sabendo quem de direito, que as consultas destes doentes não podem nem devem ser adiadas.

Continua-se a olhar com alguma indiferença para as necessidades da população com menos recursos económicos que não dispõe de outra alternativa ao Serviço Regional de Saúde .

Para além destes constrangimentos sofre-se de um problema de representatividade. Ou há incapacidade de encontrar soluções, ou prefere-se subjugar a capacidade reivindicativa aos arranjos partidários, conforme as circunstâncias.

Hoje continuamos aquém do que deveríamos estar. Alguns interlocutores nem sempre estão preparados para a mudança e, talvez por isso, os resultados nem sempre são os esperados...

E assim, a vida segue...