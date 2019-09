E as nossas ribeiras?

Depois de termos lido o que se passa nas ribeiras desta nossa Região e fruto de um trabalho magnífico do Diário e dos seus jornalistas que de uma forma simples mas directa e sem deixar hipóteses de serem desmentidos com provas inventadas puseram a nú o que por aqui se passa, eis que, passadas uma semanas nada se sabe, nada se diz e portanto tudo continuará como até aqui ou seja a sermos confrontados com os mesmos do costume a delapidarem o nosso território com a bênção dos nossos governantes.

Esta situação não mereceria uma intervenção do Ministério Público? Será que que na Madeira o crime compensa e que nunca se penaliza quem como neste caso e durante anos andou ( ou anda ...) a tirar rocha donde não devia nem tinha autorização para tal?

O pior que pode acontecer é ficarmos todos a desconfiar ou com uma imagem destorcida de empresas que até talvez tinham licenças mas que também até à data nada disseram ( as eleições próximas devem impedi-las de falar ...) e portanto nada como a Justiça para averiguar quem tem responsabilidades.

Durante anos e anos assistimos a cenas deste género e sempre demos uma visão da nossa Região de um lugar cheio de impunidades e acreditámos que esta dita renovação acabaria com isto mas infelizmente é o que é ... “quer queiram , quer não “!!