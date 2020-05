E as máscaras?

As apregoadas máscaras comunitárias ainda não chegaram a muitas casas, muitas mesmo. Se os madeirenses estivessem à espera do Governo Regional para se protegerem estava literalmente tramados. É óbvio que todos têm a sua protecção individual e a encomenda gigante do GR arrisca-se a ir, a maior parte, para o caixote do lixo, pois chega tarde e a más horas. Compreendo a intenção, mas não aceito que, a 18 de Maio, muita gente não tenha recebido o equipamento, como foi prometido. Nesta como em muitas outras coisas o Governo promete uma coisa e acontece outra. Tenham a decência de explicar às pessoas que as encomendas falharam, que houve vários erros e por isso é que as máscaras não chegaram, ainda, a todos.

Rui Costa