E agora PSD/M acham que vou votar no vosso partido?

Decorria os anos da crise (2012-2014), a Secretaria da Educação começou a não renovar os contratos de trabalho com os professores (mais de 150 docentes), professores esses que já trabalhavam na RAM à 7,8,9,10 e 11 anos!

Trabalhamos todos esses anos contribuindo com brio profissional para o sistema educativo das escolas da Madeira, orientamos as nossas vidas com aquele vencimento, realizamos empréstimos para comprar casa, carro, tivemos filhos e sem estar à espera as nossas vidas desmoronaram e perdemos o nosso sustento de forma injusta e imoral. Porque não ficamos sem trabalho por justa causa, não ficamos sem trabalho porque não éramos bons profissionais, apenas fomos o bode expiatório daquela época!

O nosso governo tirou-nos tudo e apenas tivemos direito a um ano e meio de desemprego, após anos e anos a trabalhar para as escolas da RAM. Se não havia forma de nos manter no sistema (o que eu duvido muito), deviam pelo menos nos reintegrar noutros serviços, onde sabemos que estão com muito pessoal em falta, mesmo que fosse para receber menos vencimento.

Se pertencêssemos a uma empresa privada, após 3 contratos seguidos estaríamos efetivos mas no governo regional por volta de 10 contratos seguidos fomos mandados embora!

No entanto na região continuamos a ver pessoas distribuídas pelos vários serviços públicos, quando nós sabemos que não houve abertura de concursos, até já ouvi esta frase ridícula: “estou aqui a trabalhar porque há dez anos atrás concorri e agora eles tiveram que me chamar... “ Nesta terrinha, infelizmente só vinga quem tem cunha...

Ora, no dia 22 de setembro eu não vou votar PSD/MADEIRA porque estou farta de injustiças...para mim já deu! E não se esqueçam que como eu, está muita gente na mesma situação, que tem familiares e amigos que no dia 22 de setembro vão tomar uma atitude perante este governo que em tantos anos pouco ou nada mudou. E todos os votos contam, não é verdade?