E a “burra” a dar-lhe!

Não saberá Marcelo Rebelo o que é um verdadeiro e genuíno Homem? Qual a razão para só agora vir à Praça do Oportunismo anunciar querer condecorar um “morto” que durante toda a sua vida, recusou sempre ser prendado com Comendas, Condecorações, Reconhecimentos com Ordens e Cruzes, e pensar que ele terá nos seus familiares quem viole tal vontade expressa, aceitando o que José Mário, um Homem firme e honesto, culto criador de génio de obra artística e intemporal, que mais não seria que uma traição à sua vontade inequívoca manifestada? O morto não fala e muito menos canta, e nem se inquieta já, mas a sua família saberá dar a resposta a um presidente folclórico e daltónico. Marcelo que guarde a Condecoração que lhe sobra, junto ao peito, e junte-se aos generais do seu pelotão. José Mário, desertou desta guerra e foi integrar-se na Paz pela qual se bateu. Ele mesmo lá nas alturas é um Resistente!

Joaquim A. Moura