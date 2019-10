Donos da Madeira

Na RAM, temos um governo eleito e, atrás, temos outros, os donos, que mandam, exigem e tiram os lucros.

O DN de 27/10/2019 trouxe novamente uma reportagem explicando que a AFAVIAS está a tirar pedras e areia na praia da Tabua. O jornalista observou camiões, às dezenas, a transportar pedra e areia da praia da Tabua para a Ribeira dos Socorridos, onde a empresa gere uma britadeira. Segundo a mesma reportagem, o GR diz que esta actividade é ilegal, exige a reposição do material e vai abrir um processo de contra-ordenação. Estamos já a ver a AFAVIAS a fazer o retorno das pedras e areia para a praia da Tabua.!

A verdade é que o Governo Regional só fica a saber destas ilegalidades perante as denúncias! Foi assim na Ribeira dos Socorridos, agora na Tabua,, na Meia Légua tem uma britadeira na ribeira seguida de um tapume em grande extensão para não podermos ver o que lá se passa, já houve uma denúncia de extracção de pedra, creio que no Concelho de Santana, em S. Vicente tem uma britadeira e parece-me que a ribeira está a ficar “pelada” de pedras e o GR finge que não sabe. Nem sequer foram fiscalizar a extracção de pedra na Fundoa, onde houve um acidente mortal e talvez fosse possível evitar.

Os senhores da AFAVIAS e outros que andam pela sombra têm o poder económico e mandam no poder político do PSD, que se apresentou a eleições apregoando (e continua a apregoar) que tudo há-de fazer pelo bem do povo madeirense. E há sempre gente que acredita e vai atrás da conversa, sabendo que já foram enganados diversas vezes.

Um governo que não se preocupa minimamente com as ribeiras, nem sequer com uma praia, não pode estar a defender a Madeira. Com as alterações climáticas dá-se a subida das águas do mar e é um perigo arrancar as pedras à beira-mar, porque ficamos mais desprotegidos em terra.

Senhores jornalistas, continuem a investigar e a informar a população, porque o GR não tem fiscais para tomar conta das ocorrências e agir em conformidade.