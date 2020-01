Donald Trump apaga fogo com petróleo

Quando Donald Trump manda matar o número dois do Estado do Irão, sabe que vai espoletar retaliações sem fim. Entre o assassino e o assassinado venha o diabo e escolha! O caos será ainda maior para o Povo sobrevivente, no Médio Oriente.

O presidente dos EUA é infantil, errático e esquizofrénico querendodesviar as atenções que sobre si recaem, nomeadamente, no processo da sua destituição da Casa Branca. Esta sua mortífera iniciativa, também é para consumo interno e visa a recondução presidencial para um segundo mandato.

Perguntamos: Caso fosse ele o alvo do drone, o que sucedia? Rebentava(-nos) a III Guerra Mundial?

Urge dizer a estes sinistros figurões, também pontas de lança da indústria do armamento, que se esta acontecer, a IV Guerra Mundial será feita com paus e pedras!...

Vítor Colaço Santos