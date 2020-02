Dominion/eutanásia

Este é o nome de um filme, que põe a nu, o sofrimento dos animais utilizados na indústria pecuária. Mostra a forma como ao longo dos anos o homem aperfeiçoou e refinou a arte de os dominar e matar, valendo tudo pelo lucro de uma indústria que não olha a meios para atingir os seus fins.

Poder-me-ão perguntar, que tem isto a ver com a eutanásia? Aparentemente nada! Porém, estou a recordar-me da frase de alguém que incendiou as redes sociais com a seguinte frase: “Cuidem de mim,não me matem”. Alguém que se acha no direito de assistir à tortura de animais em público (touradas) e fazer destes, objectos de diversão.

A despenalização da eutanásia está prevista nos projectos de todos os partidos proponentes (PAN,IL,PS,BE), apenas, para casos de doenças incuráveis e quando o sofrimento é enorme. Estes projectos visam garantir e apenas isso, o direito de cada um poder decidir o que quer fazer num caso destes.É um direito individual e que diz respeito à consciência de cada um. E ninguém, vai matar ninguém, contra sua vontade. E a srª que disse” não me matem” sabe muito bem disso. Mas então, porque a diz?

Simplesmente, porque quer mandar na vida alheia. Até podemos ser contra a eutanásia. Porém, quem somos nós para impor a cada um, a forma como quer terminar a sua vida?

É tudo uma questão de ter o “Domínio” sobre o outro, de ter o controlo de poder decidir, o que o outro deve ou não fazer da sua própria vida...

Se entendermos que tudo isto está interligado, a forma como vemos o mundo e a forma como uns querem dominar tudo e todos,desde os seres mais fracos até ao topo da Pirâmide, então, teremos entendido o porquê de tanto frenesim ...

Vivam e deixem viver e deixem a cada um a forma como quer morrer...quando chegar a sua hora.

Lucília Ferreira