Dois pavilhões para duas modalidades

Bastou um dia de inverno, com chuva e neve à mistura, para a malta de Serra deitar a cabeça de fora, olhar para baixo e voltar a reivindicar a nova casa prometida pelo Governo Regional para as suas modalidades, que são mais que muitas, diga-se de passagem. Este assunto mereceu inclusivamente uma prosa assinada pelo João Jorge, que tem como objectivo forçar um plano concreto (ou concreto plano, se se quiser falar da publicidade mais cara do Mundo) para que os políticos tragam o clube de volta à cidade, depois de os terem enviado para a Serra há mais de duas décadas. A necessidade extrema de um Pavilhão para o Nacional resulta de 39 atletas (!) inscritos no futsal e mais meia dúzia na ginástica, modalidade que tem contornos um bocado esquisitos: desenvolve a sua atividade no multiusos da Choupana, projetado nas obras de elevação do estádio, utilizando todo material da Associação de Ginástica, que faz casa naquele recinto e colabora com a cedência do material. Tirando isto, parece que há uma equipa de andebol que compete no circuito de veteranos e, pasme-se, nada mais (basta consultar o site do clube). Se for pela utilização que vão dar ao Pavilhão este será sem dúvida um grande investimento. Aposto que passados dez anos estará com novo e que, mais tarde, pode sempre ser reconvertido para festas e jantaradas, poupando assim o aluguer do Casino.