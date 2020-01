Dois contos para entreter

No 1º um leitor conta-nos umas diatribes sobre o CDS ignorando que o objetivo do despedimento não é punir mas viabilizar o emprego dos que ficam. Todos sabem qual foi o último resultado eleitoral do CDS, passou de 13,7% para 5,8%, o que resulta na redução substancial das subvenções estatais a que o partido tem direito e na impossibilidade de fazer face ao seu anterior nível de despesa sendo obrigado a adaptar-se à nova realidade. Aliás este resultado do CDS até agradou muito aos simpatizantes da esquerda ufanos com a redução da representatividade parlamentar do partido. Para este leitor e tendo em conta o que escreveu o ideal seria que o CDS desaparecesse, e na sua aparente confusão entre direita e extrema direita desrespeita a memória de ilustres democratas como Freitas do Amaral, Lucas Pires ou Adelino Amaro da Costa. Para este ferrenho das esquerdas a extremista de BE e PCP e a fingida do PS que nos governaram nos últimos 4 anos com muitas promessas mas sem resolver um que fosse dos problemas estruturais que o País enfrenta, o CDS desapareceria mas os postos de trabalho dos seus funcionários manter-se-iam todos! E quem pagaria os ordenados? E isso interessa? O que é preciso é acabar com o CDS e já agora também com patrões e empresas depois logo se vê! O 2º é um conto de um leitor que se diz catalão. Ao contrário do que afirma a Catalunha não é uma pobre coitada mas sim uma das regiões mais ricas e prósperas de Espanha. E se no passado com o regime franquista foi ostracizada e vítima de perseguições, após a instauração da democracia em Espanha e com o seu estatuto de autonomia tudo mudou e não foi para pior mas sim para melhor. Fruto da atual industrialização detém mais de 25% das exportações de toda a Espanha, sendo o seu 1º destino turístico. O sentido do conto do leitor está assim invertido, a Catalunha quererá “livrar-se” de Espanha não por ser pobre e maltratada mas sim porque se julga suficientemente rica e autossuficiente para isso.