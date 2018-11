Doida não e não!

No dia 13 de Novembro de 1918, há cem anos, Maria Adelaide Coelho da Cunha deixou o palácio de São Vicente, em Lisboa, para viver o seu amor com Manuel Claro, na altura caixeiro viajante e que antes fora motorista na sua casa. Esta senhora era filha de Eduardo da Cunha, fundador e co-proprietário do Diário de Notícias de Lisboa e do qual ela era a sua principal herdeira. Também era afilhada do Conde de São Marçal, que lhe deixara alguns bens. Casou com Alfredo da Cunha, jornalista e escritor, que se apossou de todos os bens de Maria Adelaide, inclusive do Diário de Notícias.

Maria Adelaide saiu do seu palácio discretamente e foi viver de forma modesta com Manuel Claro em Santa Comba Dão. O marido conseguiu saber do seu paradeiro e, acompanhado de um agente da polícia e um amanuense, obrigaram Maria Adelaide a acompanhá-los. Manuel Claro estava fora de casa, nos seus negócios e não foi preso na altura. A senhora de São Vicente foi internada numa casa de doidos, a Conde Ferreira, no Porto. Aí encontrou, além de doentes mentais, outras senhoras tidas como doidas, uma vez que não obedeceram às famílias e queriam uma vida com amor, como Maria Adelaide. Eram consideradas doidas.

Maria Adelaide era uma senhora muito culta e inteligente, conseguiu informar o Manuel da sua situação e ele preparou a sua fuga, com ajuda de um primo. Durante um mês, refugiaram-se na aldeia remota de Manuel Claro, onde a família dele, apesar de pobre, recebeu Maria Adelaide com muito carinho. Mas um dia chegou um grupo de homens armados que a levaram e ao Manuel como se fossem criminosos.

Manuel Claro esteve preso 4 anos sem culpa formada, acusado por Alfredo Cunha de ter raptado a sua mulher. Maria Adelaide foi novamente internada na Casa de doidos Conde Ferreira. Altas figuras da medicina atestaram que ela estava doida. Consideravam-na uma “doida lúcida”, porque tinha trocado o Palácio de São Vicente, onde vivera como uma dama da alta sociedade lisboeta, para viver com um homem pobre.

Maria Adelaide começou a publicar o seu diário pessoal “ DOIDA NÃO E NÃO” num jornal e Alfredo da Cunha respondia no Diário de Notícias. Entretanto, um advogado interessou-se por este caso e conseguiu libertá-la com apoio do Ministro do Interior. Ela escondeu-se na casa de uma família, porque o Tribunal pronunciou-se contra a posição do Ministério, dizendo que este caso estava na alçada da justiça. Do seu refúgio, Maria Adelaide continuou a responder e a atacar Alfredo da Cunha até desgastá-lo e desmoralizá-lo. Quando Manuel Claro foi foi libertado da cadeia, ela deixou o esconderijo e foi viver a sua vida ao lado do homem que amava. O amor venceu.

No entanto, o marido nunca lhe concedeu divórcio e manteve-a como interdita até à sua morte. Ela não podia exercer direitos de cidadania como, por ex, comprar ou vender, porque judicialmente estava interdita.

Maria Adelaide Coelho da Cunha foi um exemplo de resistência, persistência e lucidez. Lutou e conseguiu viver a vida com amor e liberdade. Protagonizou um grande escândalo em Portugal, mas começou a abrir caminho à libertação e emancipação das mulheres portuguesas.

Quem quiser saber melhor a história protagonizada por Maria Adelaide Coelho da Cunha, procure o livro DOIDA NÃO E NÃO da autoria de Manuela Gonzaga e publicado pela Bertrand Editora.